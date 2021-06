Oriane Bertone, Fanny Gibert, Manon Hily... voici quelques noms des sportifs.ves réunionnais.e.s sélectionné.es pour les prochaines compétitions d'escalade. Trois athlètes réunionnaises participeront à la coupe du monde d'Innsbruck 23 au 26 juin en spécialité bloc et difficulté. Deux Réunionnais.e.s sont en lices pour les coupes d'Europe sénior de vitesse à Innsbruck le 23 juin et en catégorie jeune en vitesse à Gaflenz le 27 juin 2021. Pour les championnats de France qui se dérouleront les 26 et 27 juin à Saint Pierre en Faucigny, six sportifs.ves représenteront La Réunion. Découvrez la liste des Réunionnais.e.s sélectionné.e.s ci-dessous. (photos : pôle espoir Outre-Mer d'escalade et Sytse van Slooten)

Les Réunionnaises Oriane Bertone, Fanny Gibert et Manon Hily ont été sélectionnées pour la coupe du monde de bloc et de difficulté à Innsbruck en Autriche. En bloc, Oriane Bertone du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer ainsi que Fanny Gibert du club Team Vertical Art y participeront du 23 juin au 26 juin 2021. "Pour rappel Oriane Bertone a obtenu deux médailles d’argent sur les trois premières étapes" indique le Pôle espoir Outre-Mer d’escalade.

En difficulté, Manon Hily du club 7alouest et membre du pôle espoir outre-mer et "vainqueur du sélectif de juin dernier, participera à cette première étape" ajoute le Pôle espoir Outre-Mer d’escalade.



Les cadet.te.s Marius Payet Gaboriaud et Manon Lebon tous les deux membres du club Austral Roc et du pôle espoir outre-mer, ont été sélectionné.e.s en équipe de France pour participer aux étapes de la coupe d'Europe sénior de vitesse le 23 juin à Innsbruck et de la coupe d'Europe jeune de vitesse le 27 juin 2021 à Gaflenz. Les deux compétitions auront lieu en Autriche.



Six Réunionnais.e.s représenteront La Réunion lors des championnats de France U12 et U14 les 26 et 27 juin 2021 à Saint Pierre en Faucigny.

"Ce championnat de France combine les trois disciplines de l’escalade, à savoir le bloc, la difficulté et la vitesse" indique le Pôle espoir Outre-Mer d’escalade.

Dans la catégorie U12, nous retrouverons les jeunes athlètes Iloé Cherif Michel et Alek Rymasz du club Austral Roc, ainsi que Elena Pasturel du club Est’kalad. Eva Lina Rymasz et Maelane Villedieu du club Austral Roc ainsi que Firmin Poirier du club Est’kalad seront présents dans la catégorie U14.