BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 23 juin 2021 :



- La Réunion attend toujours un allègement des restrictions

- Report de voix pour les régionales : en politique il n'y a pas que de l'arithmétique

- Le bureau de recherches géologiques sonde le nord-est de l'ile à la recherche d'eau

- Saint-Benoît : le maloya imaginaire de Solah à la salle Gramoun Lélé

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures d'hiver

La Réunion attend toujours un allègement des restrictions

La Réunion continue de connaître une lente décrue du Covid-19. Si les chiffres ne sont pas particulièrement rassurants, ils diminuent tout de même de semaine en semaine avec un taux d'incidence qui passe à 124 pour 100.000 habitants. A sept jours de la fin de l'arrêté préfectoral structurant les diverses restrictions sanitaires en place, la question de la prochaine étape de désescalade se pose désormais. Si, pour l'heure, aucune prise de parole du préfet n'est prévue cette semaine, il faudra cependant s'attendre à de nouvelles annonces dans les jours à venir. Que les nouvelle soient bonnes ou mauvaises

Report de voix pour les régionales : en politique il n'y a pas que de l'arithmétique

Alors que le second tour des régionales approche à grand pas, les états majors des deux finalistes de ce scrutin, Didier Robert et Huguette Bello, sont en ébullition. Outre la nécessité de mobiliser les abstentionnistes, ils mènent un véritable travail depuis dimanche dernier pour tenter d'analyser les résultats et les possibilités de report de voix. Théoriquement, la gauche est majoritaire au soir du 1er tour. Qu'en sera-t-il au soir du deuxième tour le dimanche 27 juin ? Analyse des forces en présence et de ce que peuvent espérer les candidats, ou pas sachant que politique ne rime pas toujours avec arithmétique

Le bureau de recherches géologiques sonde le nord-est de l'ile à la recherche d'eau

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a commencé ce mardi 22 juin 2021 à sonder le sous-sol du Nord-est de l'ile. Nommé Mere, ce projet a pour but de récupérer des images de la structure souterraine et des données sur les caractéristiques du sous-sol afin d'irriguer les terres agricoles.Cette opération va durer plusieurs jours.

Saint-Benoît : le maloya imaginaire de Solah à la salle Gramoun Lélé

Le Bisik vous invite à prendre part à "un voyage astral, dans un monde où le rêve et la réalité s'entremêlent dans un maloya unique et original" le samedi 3 juillet 2021 à 20h à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoît. "Le groupe Solah, son maloya imaginaire et de nombreux invités vous donne rendez-vous pour un spectacle musical exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte" note le Bisik. Le tarif unique est fixé à 10 euros et la réservation est obligatoire. Information ou réservation au 0693 63 39 39. Les horaires sont sous réserve de décisions préfectorales dans le cadre de la crise sanitaire. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures d'hiver

Matante Rosina met son petit palto ce mercredi 23 juin au matin. Il fait frais. Il aurait même gelé dans les hauts. Le thermomètre ne dépassera pas les 25°C sur le littoral et 10°C au Maïdo. Heureusement, sur la plupart des régions, le soleil est là pour faire remonter le mercure du thermomètre. En revanche, de saint-Joseph à Sainte-Rose, les températures ont du mal à remonter vu le temps grisonnant. A la mi-journée, le soleil perce légèrement du côté du Sud sauvage. Dans l'après-midi, les nuages s'installent dans les Hauts, le soleil est au rendez-vous dans les cirques, sur les plages et du côté de Saint-Benoît.