Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a commencé ce mardi 22 juin 2021 à sonder le sous-sol du Nord-est de l'ile. Nommé Mere, ce projet a pour but de récupérer des images de la structure souterraine et des données sur les caractéristiques du sous-sol afin d'irriguer les terres agricoles.Cette opération va durer plusieurs jours. (Photo d'illustration jb/www.ipreunion.com)

