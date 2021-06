Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Du 7 au 13 juin, deux décès et 1.474 cas de dengue ont été confirmés (contre 1.591 la semaine précédente). Bien que l'épidémie poursuive sa baisse, les différents indicateurs indiquent toujours une circulation intense du virus et restent largement supérieurs à ceux observés les années précédentes à la même période. Malgré les températures hivernales, toutes les communes continuent de rapporter des cas et des foyers de circulation de dengue sont toujours identifiés dans toute l'île. La situation se stabilise dans l'Ouest qui reste la région la plus touchée. La part des cas reste importante dans le Nord. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

