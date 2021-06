La ville de Saint-Paul mène une opération de lutte contre le sénécio tamoïde (le séneçon), une plante invasive, sur des parcelles communales du Maïdo depuis février 2021. Depuis, tous les premiers samedis du mois, les bénévoles se mobilisent pour lutter contre ce fléau.Ces chantiers citoyens réalisés par l'association sport, culture, art et bien-être (Scabe) se déroulent à Petite France en partenariat avec la commune saint-Pauloise. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo : ville de Saint-Paul)

Pour rappel, le séneçon constitue un danger car cette liane envahit son environnement. Il étouffe la forêt de bois de couleurs. Il s’agit donc d’une vraie menace pour les espèces endémiques et la préservation de la biodiversité dans la zone. Notamment pour la forêt de tamarins des hauts déjà fragilisée.

La ville s’associe donc à l’association Scabe et au Parc national afin de mener plusieurs actions de sensibilisation du grand public et des élèves de la commune. Objectif : informer la population sur les dangers pesant sur le patrimoine naturel et découvrir comment protéger, préserver et valoriser les espèces naturelles. Cette action vise à éliminer le séneçon de leur jardin.

- Action de médiation -

Une bourse aux plantes se tenait en février à la salle polyvalente de Petite France le 17 février 2021. Cette opération constituait la deuxième phase de sensibilisation aux habitants de ce secteur. Depuis, tous les premiers samedis du mois, les bénévoles se mobilisent pour lutter contre ce fléau.

Les habitants recevaient 300 plantes endémiques. Tan rouge, Fleur jaune, Change écorce, Joli cœur, Ambaville… Les espèces non distribuées étaient replantées dans la cour des écoles Saint-Pauloises.

Une semaine avant cette opération, les agents du Parc National, avec le soutien de la ville, sensibilisaient les habitants de Petite France aux risques de la prolifération du séneçon. Cette action de médiation se déroulait de Petite France au Parc de la luge (dernières habitations le long de la route du Maïdo) jusqu’au croisement avec le chemin FÉOGA 2 (un chemin FÉOGA prospecté jusqu’à la Ravine Renaud). Le séneçon colonise très rapidement le territoire qu’il occupe en utilisant les arbres comme appui. Cette liane les recouvre en les étouffant et parvient à tuer l’arbre porteur.