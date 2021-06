BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce jeudi 24 juin 2021 :



Débat sur Réunion 1ere : Huguette Bello et Didier Robert défendent leur vision de La Réunion

Réunion1ère organisait ce mercredi 23 juin 2021 son débat pour le deuxième tour des régionales, entre les deux candidats finalistes, Huguette Bello et Didier Robert, 6 ans après le débat qui avait réunit ces deux mêmes protagonistes. Les débats d'entre-deux tours peuvent sont des rendez-vous importants. Ils peuvent contribuer à faire pencher la balance de l'électorat. Si quelques petites phrases ont été distillées tout au long de la soirée, ce qui est de bonne guerre, le débat a globalement été de bonne facture. Il a permis aux deux camps d'exposer leurs programmes pour le mandat à venir, donnant le sentiment d'un statu quo qui ne devrait pas vraiment modifier l'équilibre des forces en présence

Les étudiants en santé toujours dans le flou pour l'année prochaine



Les résultats des examens devaient être publiés le mercredi 16 juin 2021. Plus d'une semaine après, les étudiants en première année de santé n'ont toujours pas obtenu leurs notes. Une situation dénoncée dès l'annonce de ce retard, et qui plonge pour l'heure les étudiants dans le flou. L'association Pass 974, formée pour dénoncer les dysfonctionnements de la réforme de la filière santé, fait part de son incompréhension face à cette situation.

Euro : la France première de son groupe après son match nul face au Portugal

Au bout d'un match à trois où trois penalties ont été marqués, la France a fait match nul face au Portugal 2 à 2. Les Bleus étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ce résultat leur permet de terminer à la première place de leur du groupe, grâce au match nul de l'Allemagne, accrochée par la Hongrie à domicile (2-2). Les hommes de Didier Deschamps seront opposés à la Suisse en huitième de finale

Dengue : deux décès et 1.474 cas en une semaine

Du 7 au 13 juin, deux décès et 1.474 cas de dengue ont été confirmés (contre 1.591 la semaine précédente). Bien que l'épidémie poursuive sa baisse, les différents indicateurs indiquent toujours une circulation intense du virus et restent largement supérieurs à ceux observés les années précédentes à la même période. Malgré les températures hivernales, toutes les communes continuent de rapporter des cas et des foyers de circulation de dengue sont toujours identifiés dans toute l'île. La situation se stabilise dans l'Ouest qui reste la région la plus touchée. La part des cas reste importante dans le Nord.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Est pluvieux, soleil ailleurs

Ce jeudi 24 juin au matin, Matante Rosina jette un œil au fond de sa tasse de café et voit de la pluie dans l'Est mais ailleurs le soleil semble au rendez-vous. Dans la matinée, le temps s'assombrit de plus en plus dans l'Est et le Nord-Est mais la pluie n'est apparemment pas au programme sauf dans les hauteurs. Vers la mi-journée, les plages de l'Ouest et du Sud profitent du beau soleil. Cilaos profite aussi de belles périodes ensoleillées. L'après-midi le ciel reste dégagé de Saint-Gilles à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre et les Makes. En fin de journée, le ciel est rempli de nuages entrre Saint-Paul et Saint-André sans pour autant amener de la pluie. Les températures sont encore en dessous des normales saisonnières.