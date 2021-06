Ce mardi 22 juin, l'IUT de la Réunion, en partenariat avec la Mission locale sud et le réseau "ensemble agir et entreprendre" (BGE), a célébré les 19 nouveaux lauréats du diplôme universitaire entrepreneur des très petites entreprises (TPE). Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration : IUT de La Réunion)

Cette remise de diplôme vient clôturer six mois de formation dont le but pour les apprenants est de créer leur propre entreprise. Les enseignements dispensés (gestion juridique et fiscale, gestion d’entreprise, gestion commerciale et connaissance du marché, conduite et gestion de projet, communication...) ont pour objectif d’amener les étudiants à élaborer leur dossier de financement et établir leur business plan.

Un stage en entreprise de cinq semaines leur permet d’acquérir de l’expérience et une connaissance du terrain indispensable à la mise en place de leur projet. Cette année, les projets des étudiants portent par exemple sur la création d’une maison d’assistantes maternelles, une entreprise de décoration d’intérieur, l’ouverture d’un restaurant ou d’une ferme pédagogique ... De nombreux projets concernent également la création d’une boutique en ligne.

Parmi ceux-ci, on peut citer la vente d’accessoires canins et félins ou de déguisements ! Cette formation s’effectue en partenariat entre l’institut universitaire technique (IUT) de la Réunion, la mission locale sud, qui propose un accompagnement des jeunes et qui intervient à tous les niveaux de l’insertion sociale et professionnelle et BGE, qui est un réseau associatif d’appui aux entrepreneurs. La formation est financée par le pôle emploi et le fonds social européen (FSE).