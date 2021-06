Ouvert en juin 2021, la Fabri'c, à Saint-Louis est un tout nouveau concept à La Réunion. Elle offre aux professionnels et aux particuliers, un espace de co-woking, permettant de bénéficier des services d'un centre d'affaires spécialisé dans le bâtiment et l'immobilier. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration : la Fabri'c)

A l’heure ou l’innovation professionnelle est dans une période sanitaire particulière où les habitudes de travail ont été chamboulées, avec le télétravail, la distanciation sociale etc, l'objectif de ce projet est d'offrir aux particuliers des services d'un centre spécialisé dans le bâtiment et l'immobilier. C'est aussi, en openspace, un espace de Co-working avec des salles de réunion, des salles à thème ou encore un show room pour les professionnels et les particuliers.

L’idée s’est construite après plus de 20 ans de travail dans le domaine de l’immobilier avec un rêve partagé des deux dirigeants. Accompagner les particuliers à bâtir leur projet immobilier de façon simple et efficace. Pour cela, il était nécessaire de pouvoir regrouper en un même lieu, l’ensemble des experts indispensables à la concrétisation de ses projets, et ainsi permettre à chaque futur propriétaire de pouvoir poser toutes ses questions. Une vraie pépinière d’entreprises donc où tous les acteurs de l’immobilier et du bâtiment voulant travailler en synergie pourront développer leur chiffre et leur société.

Le deuxième objectif des créateurs était d'offrir un espace de travail agréable avec tous les outils de pointe et convier des clients dans un cadre au design conçu par différents artistes locaux. Un espace dédié aux chefs d’entreprises leur permettant d’optimiser la gestion de leur activité en mutualisant et en déléguant certaines tâches à des professionnels compétents, mais également des espaces dédiés à des rencontres clients et des lancements de produits. Elle propose également à court et/ ou à moyen terme la location d'espaces et d'équipements mobiliers, afin de favoriser les connexions "inter-entreprise".