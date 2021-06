Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Ce jeudi 24 juin 2021, le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion) a mené "un exercice de simulation d'un feu dans un local sous la ligne de flottaison sur le navire Cap Kersaint au Port" indique le Sdis. La toute nouvelle unité spécialisée en Intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB) a été mobilisée pour cet exercice. Des formateurs du Bataillon des marins-pompiers de Marseille ont formé cette unité spécialisée. "Le Sdis de La Réunion est le premier Sdis d'outre-mer à constituer cette unité spécialisée" note le Service départemental d'incendie et de secours dont publions le communiqué du Sdis ci-dessous. (photos : Sdis)

