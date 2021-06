Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Ce jeudi 24 juin au matin, Matante Rosina jette un oeil au fond de sa tasse de café et voit de la pluie dans l'Est mais ailleurs le soleil semble au rendez-vous.

Dans la matinée, le temps s'assombrit de plus en plus dans l'Est et le Nord-Est mais la pluie n'est apparemment pas au programme sauf dans les hauteurs.

Vers la mi-journée, les plages de l'Ouest et du Sud profitent du beau soleil. Cilaos profite aussi de belles périodes ensoleillées. L'après-midi le ciel reste dégagé de Saint-Gilles à Saint-Philippe en passant par Saint-Pierre et les Makes. En fin de journée, le ciel est rempli de nuages entrre Saint-Paul et Saint-André sans pour autant amener de la pluie. Les températures sont encore en dessous des normales saisonnières.

