Une union "forte et sincère". C'est ce que vante Didier Robert pour évoquer l'union des droites et des centres qu'il a réussi à bâtir autour de sa candidature, en opposition à la " terrible confusion " qu'est le rassemblement de la gauche derrière Huguette Bello acté ce lundi 21 juin 2021. Mais dans les faits, cette union donne à voir une certaine fragilité. Didier Robert en a fait l'amère expérience ce mercredi 23 juin à l'occasion d'un point presse, à Sainte-Marie, où l'inimitié entre Richard Nirlo et Jean-Louis Lagourgue a éclipsé la stratégie de second tour du président de Région sortant. Un exemple parmi d'autres qui illustre que cette union n'est pas " si forte et sincère " que le candidat de droite veut bien faire croire (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Richard Nirlo et Jean-Louis Lagourgue lavent leur linge sale en public -



La conférence de presse de Didier Robert devait être l’occasion pour le candidat d’appeler à la mobilisation en vue du second tour et de porter son analyse sur l’union de la gauche actée ce lundi 21 juin. Pour ce faire, le président de Région sortant a choisi un bastion de la droite pour tenir son propos, Sainte-Marie où il fait d’ailleurs un bon score avec 44,38% des voix obtenus au 1er tour.



Le hic, c’est qu’en choisissant ce territoire, il prenait le risque de marcher sur des œufs, l’inimitié entre Richard Nirlo, le maire de Sainte-Marie, et Jean-Louis Lagourgue, sénateur et ancien maire de la commune, étant de notoriété publique et s’étant accentuée à l’occasion des départementales où chacun a soutenu son propre poulain : Marie Line Soubadou et James Clain (éliminés dès le 1er tour) pour Richard Nirlo, Remy Lagourgue et Valérie Rivière (qualifiés pour le second tour) pour Jean-Louis Lagourgue.



Didier Robert semblait penser que les deux hommes sauraient faire bonne figure dans l’intérêt de l’union " forte et sincère ". Il n’en fut rien, comme le relate le JIR de ce jour qui évoque " la guerre ouverte "entre les deux élus. Le maire de Sainte-Marie a taclé son prédécesseur sur le terrain des départementales, évoquant une désunion "déplorable". "C’est Remy Lagourgue qui la créé ", fustige-t-il avant d’évoquer le cadeau empoisonné que fut la succession de Jean-Louis Lagourgue à la tête de la municipalité. "C’est à cause d’eux que j’ai fait 48 heures de garde à vue ! Ce n’est pas juste", ajoute-t-il.



En réponse, Jean-Louis Lagourgue estime que Richard Nirlo est "dans une logique de vengeance vis-à-vis de Remy Lagourgue" et va même plus loin : "le problème, voyez-vous, c’est qu’il y a un grand décalage entre ce que dit Richard Nirlo et la réalité. Il s’affiche ici aux côtés de Didier Robert. Mais sur le terrain, certain de ses élus et ses militants font voter Bello aux régionales. Ils appellent aussi à voter pour Céline Sitouze aux départementales", déclare le sénateur de La Réunion. Ambiance…



- L’union de la droite et des centres montre d’autres signes de fragilité -



L’épisode sainte-marien n’est qu’une illustration de la très grande fragilité de cette union qui, il convient de le rappeler, s’est faite à marché forcée, la droite ayant recherché dans un premier temps un plan B à Didier Robert, sondant notamment Cyrille Melchior et David Lorion.



Si les ténors de la droite que sont Michel Fontaine et André Thein-Ah-Koon ont apporté leur soutien officiel à Didier Robert, ils ont brillé par leur absence ce mercredi à la conférence de presse d’entre-deux tours, même s’ils étaient représentés respectivement par Sandrine Aho-Nienne et Jacquet Hoarau. Pour un moment aussi décisif, cela ne fait pas forcément bon genre d’être absent, surtout quand leur poulain n’hésite pas à tacler son adversaire concernant le retrait de Patrice Selly de la liste d’union de la gauche.



Sans compter les scores faméliques du "candidat de l’union" sur ces deux communes, 32,21% à Saint-Pierre et 39,69% à au Tampon, là où la droite dépasse les 50% dans tous les cantons de ces communes, pour atteindre même 74% si on additionne les scores de TAK/Romano (51,61%) et de Bassire/Fontaine (22,84%) dans le canton 25 du Tampon… un score qu’aurait sûrement rêvé d’obtenir Didier Robert.



Cette union fragile s’illustre également par l’incapacité de Didier Robert de signer la fin de la récré lorsque deux maires du Sud décident de s’opposer sur le canton de l’Etang-Salé qui a vu l’affrontement entre Jean-Claude Lacouture et Eric Ferrère. Une guerre finalement remportée par le second, élu dès le premier tour avec Louise Simbaye.



Pour une union "forte et sincère", ça en fait des lacunes…

www.ipreunion.com / [email protected]