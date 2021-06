BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 25 juin 2021 :



- Grandes vacances : les voyageurs ont hâte, les compagnies aériennes aussi

- Régionales : Huguette Bello et Didier Robert sur le ring une dernière fois avant le second tour

- Le meurtrier blanc de George Floyd fixé vendredi sur son nombre d'années de prison

- Vaccination anti-Covid : 25,8% de la population totale a reçu une première dose

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau temps

Les vacances scolaires commencent le 7 juillet 2021. Comme toujours, elles sont synonymes de flux touristiques et de reprises des voyages. Avec l'ouverture aux vols sans motif impérieux pour les personnes vaccinées, depuis le 9 juin, les compagnies aériennes s'attendent à voir les halls de l'aéroport remplis de passagers à nouveau. L'affluence, crise Covid oblige, sera toutefois bien moins importante qu'en temps normal. Mais les calendriers de vols comme les dispositifs sanitaires, sont en place prêts à accueillir les voyageurs.

Didier Robert et Huguette Bello se sont à nouveau affrontés lors d'un débat organisé cette fois sur Antenne Réunion ce jeudi 24 juin 2021. La veille ils ont fait le même exercice sur le plateau de Réunion la 1ère. L'occasion de parler gouvernance et points de programme. Sur un calme en début d'émission, puis de plus en plus offensif, ils ont à nouveau défendu leur vision de La Réunion, en vue du second tour des élections régionales prévu ce dimanche 27 juin.

Le policier blanc Derek Chauvin, jugé coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, sera fixé vendredi sur le nombre d'années qu'il passera derrière les barreaux pour ce crime qui a bouleversé l'Amérique.

L'agence régionale de santé (ARS) annonce qu 25,8% de la population totale de l'île a reçu une première dose du vaccin anti-Covid, soit 221.179 Réunionnais.e.s. Un chiffre encore insuffisant, de nouvelles campagnes de vaccination sont donc lancées à travers l'île, par l'ARS, l'Université de La Réunion et la Croix Rouge. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS

Ce vendredi 25 juin, Matante Rosina ouvre sa fenêtre et se dit pense qu'il va faire beau aujourd'hui. Évidemment, on ne peut pas échapper à quelques nuages par-ci par-là surtout dans les Hauts. Le vent continue de souffler un peu partout sur l'île. Et chez vous, quel temps il fait ?