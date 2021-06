Les grandes vacances arrivent bientôt et avec elles, la fameuse liste de fournitures scolaires de nos marmailles pour la rentrée 2021-2022. Pour une rentrée éco-solidaire, participez à la première édition de l'opération Trok'ékol. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)).

Nombre d’entre nous profitent, avant le départ en vacances, pour faire le tri : feutres, crayons de couleurs, trousse, cartable, règle, livres, … tous les effets y passent. Pourquoi jeter alors que l’on peut donner, troquer, réutiliser, …?

- Alon mèt ansanm !-

Pour préparer la prochaine rentrée scolaire, nous vous invitons d’ores et déjà à faire le tri parmi les fournitures qui ne vous servent plus et à apporter ceux en bon état dans l’un des 4 Trokali du TCO (communauté d'agglomération de la côte ouest du territtoire). Ils feront le bonheur d’autres marmailles et familles ! Vous souhaitez y participer? On vous dit tout sur le principe et l’esprit de cette action inédite …

-Quoi?-

Vous pouvez déposer vos livres, fournitures et effets scolaires encore en bon état. ( Les manuels scolaires ne sont pas acceptés. Ils peuvent changer d’une année scolaire à l’autre, les élèves sont amenés à écrire dans certains manuels, …). Pour les stylos/crayons/feutres qui vont ensemble, s’ils n’ont pas de boîte, regroupez chaque ensemble de crayons et feutres de couleurs avec un élastique svp. Vous pourrez les déposer dans le caisson prévu à cet effet. Ce sera plus pratique pour ceux qui les récupèreront.

-Quand?-

L’opération Trok’ékol se déroule du 25 juin au 31 août 2021. Plus de deux mois pour y participer !

-Où?-

Rendez-vous en Trokali.

Si vous ne les connaissez pas déjà, ce sont des espaces de brocante gratuite implantés dans certaines déchèteries du territoire de la côte Ouest depuis 2014. À ce jour, 4 Trokali vous accueillent, retrouvez-les à :

• La Marine (Le Port)

• Plateau Caillou (Saint-Paul)

• Capucines (Trois-Bassins)

• Thénor (Saint-Leu)

L’agent sur site vous orientera vers l’espace dédié pour y déposer vos dons. Vous pourrez bien sûr également récupérer l’objet de votre choix ! Que ce soit des effets scolaires, des vêtements ou tout ce qui pourra vous plaire ou vous être utile… C’est l’esprit du troc !

À noter : Les Trokali continuent de fonctionner comme d’habitude (voir le règlement en vigueur) et vous pouvez toujours apporter vos vêtements et autres objets (déco, jouets/jeux, livres, DVD, …) en bon état. Consultez la listes des objets acceptés en Trokali sur notre site.

Ensemble, donnons une seconde vie à vos effets scolaires !