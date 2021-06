Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

La première étape de la coupe d'Europe sénior de vitesse d'escalade 2021 se tenait à Innsbruck, ce mercredi 23 juin 2021. Les cadet(te)s Marius Payet Gaboriaud et Manon Lebon, tous les deux membres du club Austral Roc et du pôle espoir d'Outre-mer, se classent respectivement en 14ème et 17ème place. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

