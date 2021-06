Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Vous avez récemment effectué votre déclaration des revenus de l'année 2020. Cette déclaration permet d'établir la situation précise de votre foyer fiscal et de calculer le montant définitif de l'impôt dû sur la base de vos revenus et dépenses engagées l'an dernier. Si votre impôt est égal aux sommes déjà prélevées à la source en 2020, vous ne devez plus rien au titre de vos revenus de 2020 et vous n'avez aucune démarche à réaliser. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

