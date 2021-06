Le préfet de La Réunion Jacques Billant et Plastik'akoz ont signé, ce vendredi 25 juin 2021 une convention de partenariat dans le but de "sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, lutter contre la pollution plastique et à promouvoir des alternatives à l'utilisation du plastique" indique la préfecture. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la présidence française de la Commission de l'océan Indien. Nous publions en-dessous le communiqué de la préfecture. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le mot du Préfet : "Fédérateur, ambitieux et durable : voici comment je qualifierais ce partenariat. Fédérateur, car résultant d’une volonté d’impliquer le secteur privé et la société civile. Ambitieux car porteur d’une dynamique régionale dans l’Océan Indien. Enfin, durable en érigeant la résilience climatique et l’économie bleue au rang de priorité".



Le mot de Didier Estebe, Président de Plastik’Akoz : "Ce partenariat donne un élan particulier et ouvre une nouvelle profondeur d'actions à notre association Plastik'Akoz dans son combat contre le plastique à usage unique sur notre territoire. Notre partenariat public/privé est, j'en suis convaincu, le juste medium pour œuvrer aux fins de sensibiliser les populations, les acteurs économiques et les parties prenantes sur la question de la préservation de nos écosystèmes naturels, précieux et fragiles, et pour construire une économie bleue sur notre territoire et dans la zone Océan Indien"



La Commission de l’océan Indien est une organisation intergouvernementale créée en 1984 qui regroupe l’Union des Comores, la France au titre de La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. La France exerce la présidence de cette Commission depuis le 20 mai 2021 et pour une période d’un an.



Les priorités d’action de la présidence française s’articulent autour de quatre axes principaux :

- la sécurité maritime et l’économie bleue ;

- la résilience climatique et la réduction des risques de catastrophe ;

- la relance économique dans la zone océan Indien ;

- la mobilité et les échanges économiques, universitaires et scientifiques.



Plusieurs événements se tiendront à La Réunion dans le cadre de la présidence française de la Commission de l’océan Indien.



- Cinq entreprises s’engagent à lutter contre l’utilisation de platique à La Réunion -



Créée le 7 juillet 2020, l’association Plastik'Akoz, réunit Antenne Réunion, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de La Réunion, EDF, GIE Distri Mascareignes (enseignes Leclerc) et Suez Réunion.



Les acteurs se sont associés afin d’agir dans la lutte contre l’utilisation massive et généralisée du plastique, via la mise en place d’une charte d’engagements reposant sur quatre points :

- la suppression progressive de tout plastique à usage unique;

- la réduction, la gestion et le tri de leurs déchets de manière à ce qu’ils suivent les filières appropriées et existantes sur le territoire ;

- l’implication de leurs collaborateurs, afin d’en faire les premiers ambassadeurs de la cause ;

- la réalisation d’achats plus responsables sur le territoire, associant ainsi les partenaires et fournisseurs des entreprises dans cette démarche.



- Dans ce cadre, tout au long de l’année, plusieurs actions seront initiées à La Réunion -



- NoPlasticChallenge (clôturé le 15 juin 2021) ;

- le ramassage de déchets à Trois-Bassins (3 juillet 2021) ;

- coordination d’évènement à l’occasion du World clean up day (septembre 2021) ;

- la signature d’une charte d’engagements aux bonnes pratiques signée par les 5 membres fondateurs et à partager avec les autres acteurs économique d’ici la fin de l’année 2021 ;

- la réalisation d’une grille d’autoévaluation pour les entreprises sur le niveau de prise en compte de la gestion des déchets plastiques qui sera partagée avec les entreprises ;

- la réalisation d’un guide de la gestion des déchets en entreprise et sensibilisation des salariés ;



- le déploiement d’une campagne de sensibilisation grand public pour une meilleure gestion du plastique à usage unique

- la sensibilisation des jeunes dans les écoles ;

- la réalisation d’une exposition sur la vie des déchets de la fabrication, au recyclage ou l’enfouissement (septembre 2021) ;

- l’organisation d’animations sur la dimension recherche et innovation autour des matières plastiques ;

- la signature d’un partenariat avec l’expédition océanographique The ocean cleanup (fin 2021/ début 2022 ) ;

- la signature d’un partenariat avec Alice Lemoigne championne de surf comme ambassadrice.

- Signature d’un partenariat avec la préfecture -

La préfecture et Plastik’akoz ont signé, ce 25 juin 2021 une convention de partenariat visant à sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, à lutter contre la pollution plastique et à promouvoir des alternatives à l’utilisation du plastique.

Un partenariat qui s’inscrit dans le cadre de la présidence française de la Commission de l’océan Indien. Une des priorités de la Commission de l’océan Indien est la résilience environnementale et le développement de l’économie bleue. Dans ce cadre, plusieurs actions sont prévues à La Réunion :

- la signature du programme Exploi, consacré à la lutte contre la pollution plastique par l’éducation, la recherche et l’économie à l’échelle régionale le 9 juillet ;

- la diffusion d’un webinaire sur les métiers de l’économie bleue le 16 juillet ;

- la journée de l’économie bleue le 17 juillet ;

- la semaine du développement durable du 18 septembre au 8 octobre 2021.