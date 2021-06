Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le député européen réunionnais Stéphane Bijoux se félicite de l'accord qui a été trouvé à Bruxelles sur la question de la nouvelle Politique agricole commune (la PAC). "Avec près de 2 milliards d'euros, le POSEI (programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité) continuera à protéger nos agriculteurs et nos éleveurs" assure le député. "Nous avons exigé et obtenu le respect de nos spécificités, le soutien à nos professionnels et la possibilité de consolider nos filières à La Réunion, notamment avec des Contributions Interprofessionnelles Étendues (CIE)" ajoute-t-il. Nous publions ci-dessous son communiqué. (Photo d'illustration Stéphane Bijoux rb/www.ipreunion.com)

