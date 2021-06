La Ville de Saint-Paul organise les scrutins électoraux de ce dimanche 27 juin 2021. Ce deuxième tour, comme le premier se tiendra dans un contexte sanitaire particulier lié à la Covid-19. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les équipes communales se préparent activement depuis plusieurs jours afin de permettre aux opérations de vote de se dérouler dans les 118 bureaux, dédoublés pour l’occasion. Le but est de garantir la plus grande sécurité aux électeurs mais aussi au personnel mobilisé pour cet exercice démocratique.

Port du masque obligatoire, nettoyage et désinfection des écoles et des équipements de proximité : ces scrutins se dérouleront dans un format adapté à la crise sanitaire actuelle. Les agents vont suivre un protocole strict afin de garantir la distanciation sociale et le respect des gestes barrières. Ce protocole s’appliquera dans l’ensemble des bureaux de vote.