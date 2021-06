Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 juin au vendredi 25 juin 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 21 juin - Régionales : vers un duel Didier Robert et gauche unie derrière Huguette Bello

* Mardi 22 juin - Régionales 2021 : tractations, union, mobilisation : les enjeux de l'entre-deux tours

* Mercredi 23 juin : La Réunion attend toujours un allègement des restrictions

* Jeudi 24 juin - Débat sur Réunion 1ere : Huguette Bello et Didier Robert défendent leur vision de La Réunion

* Vendredi 25 juin - Grandes vacances : les voyageurs ont hâte, les compagnies aériennes aussi





Le second tour des élections régionales, le 27 juin 2021, devrait être le théâtre d'un duel entre Didier Robert et Huguette Bello à la tête d'une gauche unie. En effet, le président de Région sortant a terminé en tête de ce premier tour avec 31,10% des voix, devant Huguette Bello qui engrange 20,74% des voix et Ericka Bareigts qui obtient 18,48% des voix. La maire de Saint-Denis a d'ores et déjà annoncé sa volonté de rejoindre la maire de Saint-Paul, tout comme Patrick Lebreton et Olivier Hoarau, ce qui positionne Huguette Bello en ballotage favorable dans ce duel. Vanessa Miranville, 4ème de ce scrutin, avec 9,91% des voix, frôle une qualification pour le second tour synonyme de triangulaire. L'abstention est la grande gagnante de ce scrutin avec un taux record de 63,56%.





Les finalistes du second tour des élections régionales sont connus. Didier Robert (31,10%)et Huguette Bello (20,74%) ont jusqu'à 18 heures ce mardi 22 juin 2021 pour élaborer leur stratégie, et déposer une liste en vue du second tour qui se tiendra ce dimanche 27 juin. Dès ce dimanche 20 juin au soir, à l'issue des premiers résultats des régionales, les téléphones ont commencé à fonctionner entre les différents candidats. Les tractations ont permis de rapidement former l'union de la gauche. A droite, l'heure est à la mobilisation des maires qui doivent plus que jamais convaincre l'électorat de se rendre aux urnes pour conserver une chance de l'emporter.





La Réunion continue de connaître une lente décrue du Covid-19. Si les chiffres ne sont pas particulièrement rassurants, ils diminuent tout de même de semaine en semaine avec un taux d'incidence qui passe à 124 pour 100.000 habitants. A sept jours de la fin de l'arrêté préfectoral structurant les diverses restrictions sanitaires en place, la question de la prochaine étape de désescalade se pose désormais. Si, pour l'heure, aucune prise de parole du préfet n'est prévue cette semaine, il faudra cependant s'attendre à de nouvelles annonces dans les jours à venir. Que les nouvelle soient bonnes ou mauvaises.







Réunion1ère organisait ce mercredi 23 juin 2021 son débat pour le deuxième tour des régionales, entre les deux candidats finalistes, Huguette Bello et Didier Robert, six ans après le débat qui avait réuni ces deux mêmes protagonistes. Les débats d'entre-deux tours sont des rendez-vous importants. Ils peuvent contribuer à faire pencher la balance de l'électorat. Si quelques petites phrases ont été distillées tout au long de la soirée, ce qui est de bonne guerre, le débat a globalement été de bonne facture. Il a permis aux deux camps d'exposer leurs programmes pour le mandat à venir, donnant le sentiment d'un statu quo qui ne devrait pas vraiment modifier l'équilibre des forces en présence.



Les vacances scolaires commencent le 7 juillet 2021. Comme toujours, elles sont synonymes de flux touristiques et de reprises des voyages. Avec l'ouverture aux vols sans motif impérieux pour les personnes vaccinées, depuis le 9 juin, les compagnies aériennes s'attendent à voir les halls de l'aéroport remplis de passagers à nouveau. L'affluence, crise Covid oblige, sera toutefois bien moins importante qu'en temps normal. Mais les calendriers de vols comme les dispositifs sanitaires, sont en place prêts à accueillir les voyageurs.

