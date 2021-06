Ce mardi 29 et ce mercredi 30 juin 2021, Saint-Paul Handisports (SPH) fêtera son vingtième anniversaire à la salle polyvalente de l'Eperon. Une exposition de photos en grand format retraçant des bons moments sportifs des membres de l'association. A cette occasion, des ateliers seront disponibles toute la journée du mardi, permettant aux visiteurs de s'essayer à plusieurs disciplines. Le lendemain, le public aura l'occasion de d'échanger avec les membres de l'association et ses partenaires. Cette journée aura aussi pour objectif d'évoquer les projets de l'association sur le long terme. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration : Saint-Paul Handisports)

"Le sport pour les personnes handicapées n’est pas un chemin facile. L'adaption est rare et difficile. Faire du sport était un challenge pour beaucoup", rappelle Noël Thomas, le président de l'association depuis 2005. De nombreuses personnes adultes porteuses d’un handicap "sévère" n’avaient toujours pas accès à une pratique sportive. C'est pourquoi, le président de l'association a tout mis en oeuvre, depuis vingt ans, pour faire rayonner l'activité du handisports à La Réunion.

- Amener l’activité au grand handicap -

C’est la collaboration avec la maison d’accueil spécialisée (MAS), Annie Gauci à Tan rouge, en 2008 qui va permettre à Saint-Paul Handisports de trouver sa voie en faveur du grand handicap. La même année, l'association entame un partenariat avec le Tennis club de la Baie de Saint-Paul (TCBSP), permettant de relancer cette activité totalement à l’arrêt.

Aujourd’hui, quelques clubs de tennis intègrent encore des joueurs en fauteuil. En 2011, un nouveau projet a vu le jour : la création d’une section "sport et santé", à l'intention des malades ayant une pathologie chronique. Une première à Saint-Paul.

Si le "sport loisir", vecteur de santé est le moteur de l'association, cela n’a pas empêché de belles réussites sportives. Entre 2012 et 2017, une joueuse a été sélectionnée en équipe de France (catégorie BC4). L'association est fière des ses talents dont quatre titres de champion de France, trois de vice champion, et une troisième place pour quatre sportifs de l'association (catégories NE2 et NE3).

- L’accessibilité n’est toujours pas dans les mentalités -

Sur le plan de la défense des droits des personnes handicapées, Noël Thomas regrette que beaucoup reste à faire. " Il n’est pas normal que les aménagements soient conçus inaccessibles, comme le sentier littoral ouest avec le franchissement du pont du chemin de fer de La Réunion, et que ce soit validé par les services de l’Etat " peste le président, " nous avons saisi le Défenseur des droits, puis le préfet qui a réussi à ce que nous soyons, au bout de 10 ans, entendus par ses services et ceux du commité d'agglomération de la côte ouest de La Réunion (TCO) ".

D’autres chantiers attendent encore Saint-Paul Handisports, une véritable salle de sport pour les activités des personnes à mobilités réduites (PMR) et personnes âgées, un transport adapté inter urbain car actuellement il faut passer par des taxiteurs et cela coûte très cher. " Il faudrait que les PMR aient l’esprit militant à La Réunion, parce que si on est invisible, on n’existe pas " conclut Noël Thomas.