BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 26 juin 2021 :



- Covid-19 : une vaccination beaucoup trop lente à La Réunion

- Sports : le hors stade toujours dans l'impasse

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Régionales, élections, restrictions sanitaires, débat, voyages

- Dans le quartier Seestadt, Vienne donne les clés de la ville aux femmes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin ensoleillée, après-midi nuageuse

A La Réunion, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS), un.e Réunionnais.e sur trois seulement a reçu la première dose du vaccin. En comparaison près de 50% de la population de l'Hexagone ont reçu la leur. Pour les autorités sanitaires comme pour les médecins, il est nécessaire que les habitant.e.s fassent la démarche d'aller se faire vacciner sans quoi l'allègement des mesures sanitaires s'annonce long et difficile.

Alors que les passionnés de courses hors stade ont pu reprendre un dossard et le chemin des compétitions en trail et course sur route en métropole, leurs homologues réunionnais sont toujours à l'arrêt... Une requête, co-signée par une quinzaine d'organisateurs péi, a dans ce cadre été transmise aux services de la Préfecture en début de semaine. Elle est restée sans réponse...

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 juin au vendredi 25 juin 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 21 juin - Régionales : vers un duel Didier Robert et gauche unie derrière Huguette Bello

* Mardi 22 juin - Régionales 2021 : tractations, union, mobilisation : les enjeux de l'entre-deux tours

* Mercredi 23 juin : La Réunion attend toujours un allègement des restrictions

* Jeudi 24 juin - Débat sur Réunion 1ere : Huguette Bello et Didier Robert défendent leur vision de La Réunion

* Vendredi 25 juin - Grandes vacances : les voyageurs ont hâte, les compagnies aériennes aussi

Un quartier pensé par et pour les femmes : aux confins de son territoire, la ville de Vienne cherche à rétablir un peu de parité urbaine en rendant justice à l'architecture féminine, longtemps marginalisée.

Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal ce samedi 26 juin et elle aperçoit un beau soleil mais un peu de pluie ce matin dans l'Est. Dans l'après-midi, le temps se couvre et quelques gouttes peuvent tomber dans les Hauts.