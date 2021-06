Suite à l'apparition de nouveaux cas de dengue, l'agence régionale de santé (ARS) mène des opérations de démoustication à Plateau Caillou ainsi qu'à l'Hermitage-les-Bains du dimanche 27 juin 2021 au Jeudi 1er juillet. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les villes de l'Hermitage-les-Bains et Plateau Caillou feront l'objet d'un traitement en pulvérisation nocturne, dans les nuits :

Du dimanche 27 au lundi 28 juin 2021 (entre 00h et 5h du matin à Plateau Caillou et à l’Hermitage-les-Bains)

Du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet 2021 (entre 00h et 5h du matin à l’Hermitage-les-Bains)

1 474 cas confirmés dans l’île du 7 au 13 juin 2021 contre 1 591 la semaine précédente. La progression du virus diminue mais reste malgré tout intense.

A noter qu’en cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vent, ou panne de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain.

Avant le traitement :

• Couvrir les bassins et aquarium,

• Mettre à l’abri les tortues

• Fermer portes et fenêtres

• Protéger les ruchers*

Après le traitement :

• Maintenir portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement

• Eviter, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures

• Laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer

Aux doses utilisées, le produit insecticide (la deltaméthrine) ne présente pas de danger pour les animaux à sang chaud (chien, cabris, poules…), mais il peut être toxique pour les animaux à sang froid (poissons, tortues…).

Néanmoins, en cas d’exposition, cet insecticide peut provoquer des irritations chez les personnes sensibles. En cas d’apparition de symptômes suite à une opération de démoustication, il est recommandé de consulter un médecin.

* Vous êtes apiculteur :

Pour toute demande d’informations, de conseils, vos contacts :

• Association GDS Réunion au 02 62 27 55 78

• Syndicat Apicole de La Réunion : [email protected]

