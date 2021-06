Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Kelonia renouvelle la programmation de sa salle video à l'occasion des Journées des Tortues Marines des 3 et 4 Juillet 2021. Des documentaires sur les programmes de recherche et de conservation menés par Kelonia et ses partenaires seront présentés. L'association Air Trois Air animera un Atelier " Marmailles en l'air " sur le parvis de Kelonia.

Kelonia renouvelle la programmation de sa salle video à l'occasion des Journées des Tortues Marines des 3 et 4 Juillet 2021. Des documentaires sur les programmes de recherche et de conservation menés par Kelonia et ses partenaires seront présentés. L'association Air Trois Air animera un Atelier " Marmailles en l'air " sur le parvis de Kelonia.