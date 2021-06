Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Cette semaine, les chasseurs de Band Cochon ont photographié dans cinq villes seulement 113 photos dépôts sauvages. "Semaine classique : bornes à verres, masques, déchets végétaux, batteries, non respect des calendriers et toujours la ravine du Chaudron" note l'association. Ces dépôts sauvages sont toujours aussi nombreux, malgré l'épidémie de dengue qui sévit sur l'île. La semaine passée, 1.474 cas et deux décès ont été recensés. (Photo Band Cochon)

