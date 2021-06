Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Jeudi 24 Juin à 10H14

Matante Rosina regarde dans sa boule de cristal ce samedi 26 juin et elle aperçoit un beau soleil mais un peu de pluie ce matin dans l'Est. Dans l'après-midi, le temps se couvre et quelques gouttes peuvent tomber dans les Hauts.

