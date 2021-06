Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Un séisme de magnitude 4,0 selon le réseau national de surveillance sismique (Renass), basé à Strasbourg, a réveillé l'agglomération alsacienne samedi matin, plusieurs mois après l'arrêt d'un projet de géothermie près de Strasbourg, qui avait lui-même provoqué plusieurs séismes. Un second séisme a été enregistré cinq minutes plus tard --de magnitude 2,0-- au nord de Strasbourg, à proximité de la commune de La Wantzenau. Un projet de géothermie profonde a été développé jusqu'en décembre au nord de Strasbourg, avant l'annonce de l'arrêt définitif du projet, après une série de séismes plus ou moins intenses (Photo d'illustration AFP)

