Le mouvement "Gîtes de France" de La Réunion et CRESS (Chambre régionale de l'économie sociale de La Réunion) prépare une convention d'accompagnement, qui sera signée mardi 29 juin 2021, dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour la relance des gîtes de France de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Créée en 1977, l’association "Relais départemental des gîtes de France" dite "Association des gîtes de France de La Réunion", regroupe des hébergeurs touristiques. Membre de la "Fédération nationale des gîtes de France et du tourisme vert", l’association réunionnaise a pour objet dans ses statuts de :

• de contribuer au développement économique, social et culturel du tourisme principalement en milieu rural,

• de participer directement ou indirectement à l’aménagement du territoire et à l’entretien et au développement de l’habitat principalement en milieu rural, en vue de son utilisation à des fins touristiques,

• de représenter le mouvement " Gîtes de France " auprès des collectivités publiques et organismes (touristiques, économiques et agricoles),

• d’assurer pour ses adhérents divers services et actions d’animation, de formation, de promotion et de commercialisation ;

• de veiller au respect de l’éthique et des règles du mouvement Gîtes de France, telles qu’elles sont définies par la "Fédération nationale des gîtes de France et du tourisme vert".

A ce jour, le relais départemental des gîtes de France regroupe sur l’île 110 adhérents hébergeurs (50% sont des agriculteurs/trices et 50% autres sont des particuliers hébergeurs, retraités ...), qui propose 323 hébergements sur notre territoire et 9 tables d’hôtes.

Le développement du numérique, et notamment de plateformes nationales et internationales de location, de réservation d’hébergements; la forte diminution des flux touristiques locaux et extérieurs depuis 2020; ont amené les membres du conseil d’administration à travers une nouvelle présidence élue en novembre 2020; à définir une nouvelle feuille de route visant à promouvoir la marque " GITE " des hébergements labellisés proposant des services

de qualité; tout en valorisant l’identité réunionnaise.

"Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ", l’"association des gites de France de La Réunion" a amorcé depuis le début d’année, un travail sur sa stratégie de relance avec sa Chambre: la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de La Réunion (CRESS de La Réunion); et ce autour de 5 axes; et dont la feuille de route sera présentée le mardi 29 juin 2021 lors de l’Assemblée Générale :

• Fédérer et mobiliser les adhérents autour d’une ambition commune;

• Améliorer la connaissances des besoins et des atouts du territoire;

• Développer et renforcer des coopérations internes (entre gîteurs) et externes (avec l’ensemble des acteurs socio-économiques);

• Initier le contrat de marque;

• Développer et promouvoir nos produits.

A ce titre, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de La Réunion, accompagnera l’"association des gites de France de La Réunion" dans le cadre de son accélérateur SPRINT’COOP: l’accélérateur des entreprises de l’ESS et des synergies interfilières.

L'assemblée générale du 29 juin 2021 sera également l’occasion de la signature de la convention d’accompagnement à l’accélération par :

• Mme Sonia PELLEGRINI, la Présidente de l’" Association des gites de France de La Réunion "; et

• M. Frédéric ANNETTE, le Président de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de La Réunion.