Départementales et régionales 2021 : place au second tour

C'est ce dimanche 27 juin 2021 que se déroule le second tour des élections régionales et départementales 2021. Les régionales sera le théâtre d'un remake de 2015 avec un duel entre Huguette Bello, à la tête d'un rassemblement de la gauche, et de Didier Robert, à la tête d'une union des droites et des centres. Aux départementales, 44 binômes sont encore pour remporter les 44 sièges restant à pourvoir au Palais de la Source. Les bureaux de vote s'ouvriront à 8 heures pour se fermer à 18 heures. Le taux de participation sera-t-il au rendez-vous ? Les premières estimations de Sagis pour Réunion la 1ère, Imaz Press et le JIR sur le taux de participation seront publiées vers 18 heures 30. Les premières estimations des résultats seront, elles, publiées vers 20 heures. Suivez le déroulé de cette journée électorale et découvrez les premiers résultats de ce scrutin après la fermeture des bureaux sur Imaz Press Réunion

Le variant Delta circule à La Réunion

La préfecture et l'ARS l'ont annoncé ce samedi 26 juin 2021 : c'est officiel, le variant Delta (appelé aussi variant indien) circule "de façon autochtone" à La Réunion. Cinq premiers cas ont été identifiés, trois chez des collégiens et deux chez des professionnels de collèges différents. La contagiosité du variant inquiète fortement les autorités, alors que 75 pays sont déjà touchés par cette souche du virus.

Crise sanitaire : le rallye "Tour Auto" se réinvente

A la suite de l'annulation pour cause de crise sanitaire de la 51ème édition et d'une interruption de plus de dix mois, le "Tour Auto Rallye de La Réunion" revient sur les chapeaux de roues du mercredi 23 au dimanche 25 juillet 2021. "Cette année, tout est mis en place pour favoriser la sécurité et la santé du public, mais aussi des participants" assurent les organisateurs. La compétition prendra son départ de la place de l'ancienne gare routière de Saint-Denis. C'est également sur ce site que sera jugée l'arrivée

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Toiture dans le vent, encre effaçable, souris invasives, vache graciée

Vous avez demandé le menu de l'actualité improbable de la semaine, le voici : direction le Doubs où une tornade arrache le toit d'une ferme, un phénomène pour le moins surprenant. Parlons fake news, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux font état d'une encre qui s'efface lors du scan des copies d'examen de l'épreuve anticipée du bac de français. Il y a aussi cette belle histoire : à Los Angeles une vache a été graciée après son évasion d'un abattoir. On termine par l'actu frissonnante : En Australie, des milliers de souris envahissent les champs et les maisons, ça fait froid dans le dos.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée nuageuse

Matante Rosina en compagnie de son chat Miyu vous annonce que ce dimanche 27 juin, le beau temps ne sera pas au rendez-vous. Les nuages sont bien présents sur toute l'île malheureusement. Il pourrait même pleuvoir. Le vent est toujours présent sur la majeure partie de l'île.