A la suite de l'annulation pour cause de crise sanitaire de la 51ème édition et d'une interruption de plus de dix mois, le "Tour Auto Rallye de La Réunion" revient sur les chapeaux de roues du mercredi 23 au dimanche 25 juillet 2021. "Cette année, tout est mis en place pour favoriser la sécurité et la santé du public, mais aussi des participants" assurent les organisateurs. La compétition prendra son départ de la place de l'ancienne gare routière de Saint-Denis. C'est également sur ce site que sera jugée l'arrivée (Photo rb/www.ipreunion.com)

Muriel Rajoël, la présidente du comité d'organisation et de l'association du sport automobile (l'ASA) indique avoir mis en oeuvre de nombreux moyens dédiés au contrôle des mesures sanitaires au cours du Tour auto. "Nous allons employer plus de 60 personnes. Elles vérifieront que les normes sanitaires soient respectées du public. Elles distribueront également des masques et du gel hydroalcoolique" explique-t-elle. Le nombre de personnes au même endroit sera également limité. "Pour l'instant, il n'est pas question d'exiger que les spectateurs présentent un "pass sanitaire" puisque l'événement aura lieu en plein air" précise la présidente.

En fonction de l'évolution de la situation et des prescriptions émises par les services préfectoraux, au moment de l'épreuve, les restrictions sanitaires seront adaptées, remarquent les organisateurs. "Pour l'instant ce ne sont que des hypothèses, s'il y a bien une chose que le covid nous a appris, c'est à nous adapter", note Muriel Rajoël. Concernant la tenue des épreuves nocturnes, la présidente se veut optimiste : "nous espérons la fin du couvre-feu d'ici la fin du mois de juillet ." Muriel Rajoël s'exprime sur les mesures sanitaires, regardez :

- Une crise sanitaire qui a entrainé une crise financière importante -

Cette crise sanitaire a également entrainé un déficit économique élevé pour l'association du sport automobile. La saison 2021 des rallyes devait compter quatre épreuves dont le rallye de Saint-Joseph au mois d'octobre, les 100 kilomètres de l'ASA du sud de l'Ile en décembre. Tous ces évènements ont été annulé et l'association peine à se relever. "L'Etat pnous a accordé une aide financière, à la fois bénéfique pour nos partenaires, pour l'organisation et la sécurité de l'événement", remercie Muriel Rajoël.

Les différentes subventions allouées, à la fois par la région et par l'état permettent aux pratiquants locaux d'en bénéficier également. l’ASA-Réunion a fait le choix d’investir dans du matériel de géolocalisation de sécurité ("tracking GPS") permettant de minorer les coûts d’utilisation.

Le départ de la première étape de la course aura donc lieu le vendredi 23 juillet à 18h sur la place de l'ancienne gare routière à Saint-Denis pour une traversée de l'est de l'île. Le lendemain, le départ se fera au même endroit à 9h30 pour aller dans l'ouest et dans le sud de l'île. Sauf changement dû à la crise sanitaire, une épreuve de nuit aura lieu le samedi soir. L'arrivée sera jugée le dimanche toujours sur la place de l'ancienne gare routière à Saint-Denis .

Au total, plus de 160 kilomètres vont être effectués par chacun des coureurs. Plus d'une centaine de concurrents s'affronteront lors de cette course.

Lire aussi : La 52ème édition du Rallye "Tour Auto" débutera le 23 juillet 2021

jb/www.ipreunion.com / [email protected]