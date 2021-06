Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

De nombreux joueurs de jeux vidéo réunionnais se sont rassemblés ce samedi 26 juin à la salle Kab'Art pour s'affronter sur Mario Kart et Pokémon. Pour cette troisième édition du Volcano Gaming Tour, une série de compétitions organisée par l'association Shapeless Esport et l'Espace Culturel E.Leclerc, convivialité et compétitivité se sont conjuguées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Volcano Gaming Tour)

De nombreux joueurs de jeux vidéo réunionnais se sont rassemblés ce samedi 26 juin à la salle Kab'Art pour s'affronter sur Mario Kart et Pokémon. Pour cette troisième édition du Volcano Gaming Tour, une série de compétitions organisée par l'association Shapeless Esport et l'Espace Culturel E.Leclerc, convivialité et compétitivité se sont conjuguées. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Volcano Gaming Tour)