La Cinor entend dès cette année concrétiser sa démarche de développement de l'économie numérique par l'installation d'un Data Center. Le projet est en bonne voie. La Cinor est ainsi en phase de consultation pour l'attribution du marché. Nous publions ci-dessous leur communiqué de presse. (Photo d'illustration : la Cinor)

Un seul candidat, Reunicable/Exodata, a remis son offre initiale à la Cinor d'un projet estimé entre 11 et 14 millions d'euros. La consultation est effectuée dans le cadre règlementaire du dialogue compétitif. L’objet du dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins de la collectivité.

Bien plus qu’un équipement de stockage de données, le data center pèse aujourd’hui sur l’attractivité des collectivités pour les entreprises.

La Cinor s’assurera que cet équipement intercommunal réunira les modalités techniques, et les conditions nécessaires au stockage, à l’archivage et à la protection des données.



Pour la Cinor, l’économie numérique est un des secteurs les plus dynamique qu’il est fondamental de développer sur l’ensemble du territoire intercommunal. L’économie numérique va au-delà de sa définition traditionnelle de " commerce électronique " et conceptualise un grand nombre d’autres secteurs d’activités (télécommunication, audiovisuel, logiciel, réseaux informatiques, services informatiques, nouvelles technologies... ).

Elle est un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises