BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 28 juin 2021 :



Régionales : Huguette Bello renverse Didier Robert et le pousse vers la sortie

La maire de Saint-Paul, Huguette Bello a battu le président de Région sortant, Didier Robert, lors du second tour des élections régionales ce dimanche 27 juin 2021. Elle recueille 51,85% des voix, contre 48,15% des voix pour son adversaire. Elle devrait donc devenir, ce vendredi 2 juillet, la nouvelle présidente du Conseil régional. Elle sera aussi la deuxième femme à accéder à cette fonction, 23 ans après Margie Sudre. Pour les départementales, la majorité semble pencher à droite, ouvrant la voie à une possible réélection de Cyrille Melchior à la présidence du Département. Ce dernier retrouvera sur sa route l'ancienne présidente Nassimah Dindar qui a annoncé sa candidature à cette fonction. Comme au 1er tour, les grands gagnants de ce second tour sont l'abstention et les votes blancs et nul

Départementales : léger avantage à la droite, le match pour la présidence peut commencer

Ce dimanche soir 26 juin 2021, 22 binômes ont été élus, rejoignant ainsi les 3 binômes déjà élus au 1er tour, le 20 juin dernier. Compte tenu du caractère très particulier de l'élection de la présidence du Département, rien n'est pour l'instant joué même si le Palais de la Source semble plutôt pencher à droite

Elections : l'abstention une nouvelle fois championne

Comme au 1er tour,le grand gagnant de ce scrutin est l'abstention. En effet, avec un taux de 46,48%, la participation a certes évolué positivement de près de 12 points mais plus d'un Réunionnais sur deux ne s'est quand même pas rendu aux urnes ce dimanche 27 juin, un record puisque ce taux était de 55% en 2015

Les élèves de troisième passent leur brevet

Après le bac, le brevet des collèges : les élèves de troisième vont plancher lundi 28 et mardi 29 juin 2021 sur cet examen. Si aucun aménagement spécial n'était originellement prévu pour s'adapter à la crise sanitaire, la détection du variant Delta chez plusieurs collégiens réunionnais a changé la donne pour notre département : les trois établissements scolaires concernés par l'apparition du variant compléteront les mesures du protocole habituel, en renforçant la vigilance avant et après les épreuves pour assurer le respect des gestes barrière, limiter les brassages, protéger personnels et jeunes. Des campagnes massives de dépistage ont été mises en oeuvre cette semaine et continueront à être déployées la semaine prochaine.

Régionales : la droite crie victoire, le RN parle d'"échec de la démocratie"

La droite criait victoire dimanche au soir du second tour des élections régionales et départementales tandis que le Rassemblement national minimisait sa défaite, évoquant un "échec de la démocratie" en raison de la nouvelle abstention record enregistrée dans les bureaux de vote.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil

Une semaine qui commence bien au niveau météo d'après Matante Rosina, c'est sa petite poule Nénette qui lui a dit. Dans l'après-midi de ce lundi 28 juin, comme d'habitude, les nuages vont s'accrocher aux montagnes. En espérant que Nénette ne se soit pas trompée. Si c'est le cas, dites-le lui.