Publié le Lundi 28 Juin à 15H23 / Actualisé le Lundi 28 Juin à 15H30

Joachim Hachim a disparu depuis le 28 mai 2021. La police publié ce lundi un avis de recherche. L'homme, âgé de 45 ans, est de corpulence normale, a les yeux marrons et les cheveux frisés et dégarnis. Sa tenue au moment de la disparition n'est pas connue. Il s'agit d'une personne vulnérable, schizophrène et potentiellement violente. Il a pour la dernière fois été aperçu près du Petit marché de Saint-Denis le 17 juin dernier. Il pourrait se trouver sur Saint-Paul (Photo Police)

