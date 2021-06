Publié le Lundi 28 Juin à 14H35 / Actualisé le Lundi 28 Juin à 14H59

Dans le cadre des projets numériques soutenus par la Ville de Saint-Paul, des jeunes du quartier de l'Eperon, tous âgés entre 13 et 17 ans ont travaillé ensemble sur une application pour visiter virtuellement le patrimoine de La Réunion. Ce projet s'est inscrit dans la "réussite éducative et inclusion numérique pour tous". Encadrés par Emergence O.I, une association labellisée grande école du numérique, c'est au travers de ces dix semaines d'ateliers, que ces jeunes faisant partie d'un quartier prioritaire, ont réussi à allier le monde de la culture et du digital. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : la ville de Saint-Paul)

