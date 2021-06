Comme chaque année, la municipalité du Tampon reconduit le dispositif du concours "Maisons, jardins et balcons fleuris" pour l'année 2021. Destiné à favoriser la participation des habitants au fleurissement de la ville, ce concours a pour finalité de récompenser les Tamponais disposant d'une maison fleurie. L'inscription au concours se fait du 28 juin au 13 août 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville du Tampon.

L'organisation du concours est confiée à la direction de l'environnement. Le jury sera composé d'un président de jury, de membres du conseil municipal, des membres de délégués de secteur, des membres du personnel des services techniques, mais aussi, de techniciens de fleurissement et d'embellissement. La compositon du jury sera désignée par monsieur le maire.

Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune du Tampon, disposant de maisons fleuries, fenêtres, balcons, terrasses et jardins visibles depuis la rue et qui ont à coeur de les fleurir. Pourront entrer en compétition, les candidats ayant mis en place un fleurissement minimum contribuant à l'embellissement de leur quartier. Dans l'optique d'une meilleure prise en compte de l'environnement, il sera tenu compte des pratiques et moyens mis en oeuvre pour limiter l'arrosage et éviter l'utilisation de produits phytosanitaires.

La visite du jury est programmée au mois d'août ou septembre 2021. Un courrier sera adressé aux candidats afin de définir l'heure de passage.

Cette année une mention spéciale du jury "zen dans mon jardin" des prix spéciaux seront décernés pour récompenser les compositions originales et diversifiées.

- Comment s'inscrire ? -

L'inscription au concours est totalement gratuite. Les candidatures seront à adresser à la mairie du Tampon, à la direction de l'environnement, au 10 rue du Général Bigeard. Elles débuteront ce lundi 28 juin, tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.