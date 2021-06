C'était une promesse de Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté, à l'époque du Grenelle des violences faites aux femmes en 2019 : le numéro d'urgence 3919 ouvre désormais 24h/24 la semaine, à partir de ce lundi 28 juin 2021. Une deuxième étape est prévue fin août, pour étendre ces horaires aux week-end aussi. Une bonne nouvelle pour les Outre-mer, dont le décalage horaire pouvait parfois entraver l'accès à cette ligne d'écoute (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mesure était attendue depuis 2019, c'est désormais chose faite. La ligne d'écoute sera joignable à n'importe quelle heure de la journée, toute la semaine. En lien avec de nombreuses associations locales qui luttent contre les violences faites aux femmes, elle permet d'accompagner les victimes et leurs proches. En service depuis 1992, le 3919 restait cependant largement méconnu à La Réunion avant le Grenelle de 2019.

Reste désormais à savoir si les moyens nécessaires seront déployés pour assurer une écoute permanente sur cette ligne. En 2020, faute de moyens, le numéro de référence pour les victimes de violences conjugales n'avait en effet pas pu faire face à l'augmentation des appels. Face à un afflux inédit d’appels traitables en 2020 reçus sur la plateforme téléphonique, avec 70% de trafic en plus par rapport à 2019, soit 164.957 appels reçus contre 96.799 en 2019, 40% de ces derniers n'auraient pas abouti

- Un financement en hausse prévu -

"Le financement de l’Etat va augmenter de 50% d’ici 2022, pour le passage de la ligne d’écoute 39 19 à 24H24 contre 9h-22h en semaine actuellement et 9h-18h les week-ends et jours fériés. La FNSF avance sur l’augmentation de l’effectif d’écoutantes, le développement de son système technique et le déploiement de ses bureaux pour le passage 24 heures sur 24 dès la fin du mois de juin 2021" assure en tout cas la Fédération nationale Solidarités femmes, créatrice et gérante de la ligne d'écoute. A noter que la plateforme est désormais accessible aux personnes sourdes ou ayant des troubles du langage.



Pour rappel, La Réunion est le troisième département de France le plus violent envers les femmes. Près de 15% des Réunionnaises en couple ont été victimes de violences conjugales en 2020. Entre 2016 et 2018, cinq décès faisant suite à ces mêmes violences ont été recensés chaque année sur l'île. En 2021, deux femmes ont été tuées à Saint-Joseph par le mari d'une des victimes.

