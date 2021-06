Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac la ville de Saint-Paul propose une action de prévention contre le tabagisme ce mercredi 30 juin 2021 de 9h à 12h sur l'esplanade de Boucan Canot. L'objectif est de sensibiliser sur les risques du tabagisme et de faire de la prévention face à cette addiction. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la mairie (Photo rb/www.ipreunion.com)

Chaque année, 100 milliards de cigarettes sont fumées à travers le monde et 7 millions de personnes meurent des suites du tabagisme (source OMS). L’organisation mondiale de la santé a récemment lancé une campagne pour la Journée mondiale sans tabac 2021 ayant pour slogan "s’engager à arrêter".

Traditionnellement, la journée mondiale sans tabac se déroule chaque année le 31 mai. Toutefois, en raison du contexte sanitaire actuel, la ville de Saint-Paul organise la journée mondiale sans tabac ce mercredi 30 juin 2021 à l’esplanade de Boucan Canot de 9h à 12h. Ainsi, la commune s’inscrit dans la démarche du Programme Régional de Réduction du Tabagisme (P2RT) et a obtenu le financement du projet " Ma terrasse sans tabac ".

Cette initiative vise à soutenir, dans le monde entier, des millions de personnes qui tentent de renoncer au tabac. Cette action contribuera à l’instauration d’espaces plus sains et propices à l’arrêt du tabagisme en permettant aux fumeurs de renoncer à la cigarette grâce aux initiatives " gagner à arrêter " et le dispositif " ma terrasse sans tabac "…

Deux restaurateurs de Boucan se sont portés volontaires et s’engagent avec la Collectivité dans ce projet en faisant en sorte qu’une partie de leurs terrasses deviennent des espaces sans tabac afin de permettre aux personnes souhaitant arrêter de fumer, d’être dans des conditions optimales, éloignées des zones enfumées.

En partenariat avec santé addiction Outre-Mer (Saome), association addictions france ( ex Anpaa), la ligue contre le cancer (LCC), le point info santé du département, le territoire de la côte-ouest, la SPL Tamarun, ADN 974, le conseil communal des enfants et des jeunes (Ccej), l’association les palettes de marguerites, génération pub 974, Le restaurant " Les Boucaniers ", Le restaurant "Case Bambou), la ville s’engage sur une action de sensibilisation, de prévention et de conseil dans cette lutte active contre le tabagisme.