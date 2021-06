BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 29 juin 2021 :



- Département et Région : les futures majorités ont l'impérieuse nécessité de s'entendre

- oot-Euro: la France éliminée en 8e par la Suisse aux tirs au but après un match fou

- Logement : construction, réhabilitation, allocations... les attentes sont grandes

- Sainte-Rose : l'Office national des forêts réaménage le site de l'Anse des Cascades

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Département et Région : les futures majorités ont l'impérieuse nécessité de s'entendre

Le temps des élections étant presque passé (restent encore le 3ème tour des régionales et des départementales), les futur(e)s président(e)s vont s'atteler à la mise en oeuvre de leur programme avec en filigrane deux grands enjeux : celui d'une entente au sein des nouvelles majorités mais aussi entre les deux majorités, et la question du devenir des projets déjà engagés par les mandatures précédentes

Foot-Euro: la France éliminée en 8e par la Suisse aux tirs au but après un match fou

La France, championne du monde, a été éliminée dès les huitièmes de finale de l'Euro par la Suisse, qui affrontera vendredi l'Espagne en quart, au terme d'un match fou conclu aux tirs au but (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.), lundi à Bucarest.

Logement : construction, réhabilitation, allocations... les attentes sont grandes

La ministre Emmanuelle Wargon, déléguée en charge du logement, est en visite à La Réunion à compter de ce mardi 29 juin 2021 et jusqu'au jeudi 1er juillet. Si celle-ci compte aborder notamment les questions de rénovation énergétique, la Confédération nationale du logement (CNL), menée par son administrateur Erick Fontaine, compte bien l'interpeller sur les problèmes de construction et de réhabilitation des logements. Avec 33.000 demandeurs de logements, La Réunion est en situation de tension.

Sainte-Rose : l'Office national des forêts réaménage le site de l'Anse des Cascades

L'office national des forêts (ONF) et la commune de Sainte-Rose ont engagé des travaux d'aménagement et de rénovation paysagers sur le site de l'Anse des Cascades à Sainte-Rose. "Ces travaux ont pour but d'offrir aux utilisateurs et aux 400.000 visiteurs annuels des structures d'accueil avec un maximum de sécurité et de confort" explique l'ONF. Le chantier a débuté depuis ce lundi 28 juin 2021 et aura une durée de quatre mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ONF et de la ville de Sainte-Rose

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée ensoleillée

Ce mardi 29 juin, Matante Rosina confirme qu'on est bien entré dans l'hiver austral avec ces températures fraîches. Des nuages se forment dans les Hauts et il pourrait y avoir quelques averses du côté de la route du Littoral. C'est un beau mardi ensoleillé et venteux.