A l'occasion de la dernière conférence nationale du handicap le 11 février 2020, le Président de la République a annoncé l'institution de communautés d'accompagnement territoriales dites 2 360 3. La communauté 360 vise à organiser, via le numéro de téléphone unique 0800 360 360, l'accès à un accompagnement de toutes les personnes en situation de handicap. Objectif : être à leur écoute, ainsi que leurs aidants, et les conseiller. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les équipes mobilisées sont composées des acteurs de l’accompagnement du département réunis en 2 communauté 360 3 qui mobilisent, renforcent et complètent les dispositifs existants. Initialement envisagé pour un démarrage au 1er janvier 2022, le déploiement du dispositif a été anticipé et adapté au contexte de la gestion de l’épidémie afin de répondre rapidement aux besoins des personnes en situation de handicap les plus isolées et de prévenir les situations de rupture.

A La Réunion, la communauté 360 Covid a été mise en place par l’ARS La Réunion en concertation avec le Conseil départemental et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et est portée par l'Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie (ALEFPA).

Elle est structurée autour du numéro vert national, du site internet HandiSoutien974 et de professionnels dédiés à l’écoute et à l’orientation des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Un point d’entrée national avec un numéro vert gratuit, des solutions de proximité

A qui s’adresse le numéro vert ?

Toutes les personnes en situation de handicap disposant ou non d’une notification MDPH et leurs proches aidants sont concernées. Le 0800 360 360 permet aux personnes concernées d’échanger avec un professionnel spécialisé qui pourra évaluer leur situation et proposer des solutions en réponse aux besoins identifiés.

Cette plateforme téléphonique permet de répondre à de nombreuses questions notamment :

• Vous êtes en situation de handicap, vous n’avez plus de solution d’accompagnement ou de soins en raison de la crise ?

• Vous êtes un aidant, vous avez besoin de soutien, et vous ne trouvez pas de relais ?

• Vous avez besoin d’appui pour reprendre vos activités habituelles ?

• Vous accueillez un enfant en situation de handicap confié à l’aide sociale à l’enfance, la situation s’est dégradée en cette période de crise sanitaire ?

• Aucun de vos relais habituels ne peut répondre à vos difficultés ? accessible du lundi au vendredi, de 8H à 18H (gratuit depuis un poste fixe et mobile)

Comment se passe l’échange téléphonique ?

• Après avoir fait part de ses besoins, l’appelant est directement orienté vers une équipe de conseillers située à La Réunion.

• L’équipe de conseillers spécialisée en parcours construit avec la personne une solution et mobilise toutes les compétences des acteurs de l’accompagnement du territoire, réunis au sein de la communauté 360 Covid-19.

Un service porté au niveau régional par la communauté 360 Covid

La communauté 360 Covid a été déployée durant l’épidémie de Covid-19 afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap les plus isolées et de prévenir activement les situations de rupture :

• soutien aux aidants

• appui à la continuité scolaire

• soutien psychologique

• demande d’informations Covid-19

Ce dispositif coordonne prioritairement les réponses urgentes liées à l’impact de la crise Covid-19 avec 4 axes d’actions prioritaires : l’accès aux soins, les solutions de répit, le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les interventions renforcées en cas de situation complexe/ critique.

Elle réunit les experts des associations de personnes, des établissements et services médico-sociaux, de l’hôpital, des professionnels de santé de ville, de l’école, des entreprises, de la mairie, des services publics, des citoyens.

La communauté 360 Covid renforce et complète les dispositifs actuels. En coopérant, ces acteurs sont

en capacité de mobiliser des solutions immédiatement disponibles chez l’un d’entre eux, de proposer

une réponse coordonnée, et de créer ensemble de nouvelles solutions.

• Un numéro d’appel national unique : 0800 360 360

• Un site internet 2 Handi-soutien 974 3 : http://handisoutien974.alefpa.asso.fr un espace d’information dédié aux Réunionnais en situation de handicap et à leurs aidants, adapté à la réalité du territoire : santé, vie quotidienne, accompagnement, protection contre la Covid-19...

• Des professionnels à l’écoute assurant les missions suivantes :

- Ecoute téléphonique, réponse aux appels, information,

- Evaluation médico-sociale des besoins,

- Construction de réponse et mise en lien avec les acteurs du territoire lorsqu’il s’agit de solution simple.

L’organisation de la communauté 360 Covid

360, 3 chiffres symboliques pour un changement d’approche :

• Une évaluation à 360° avec la personne, de ses attentes et de ses besoins,

• Une coopération à 360° de tous les acteurs.

LES PLUS de la communauté 360 :

• Plus de simplicité pour les personnes et les aidants.

• Plus de proximité pour trouver des solutions près de chez eux.

• Plus de rapidité pour apporter des réponses dans l’urgence.

• Plus de compétences mobilisées pour trouver de nouvelles solutions d’accompagnement.

• Plus d’agilité pour s’adapter au contexte de crise.

Retrouvez plus d’information sur le sujet sur ce lien.