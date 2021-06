La rectrice de l'académie de La Réunion, Chantal Manès-Bonnisseau, et le chef de corps du RSMA-R, le colonel Julien Maurel, ont signé, mardi 29 juin 2021, une convention de partenariat pour expérimenter pendant l'année scolaire 2021-2022, un dispositif de Volontaires Jeunes Cadets (VJC), au profit de 30 lycéens de 4 établissements scolaires de Saint-Pierre et du Tampon (lycée Roland Garros, lycée de Bois d'Olive, lycée Ambroise Vollard, lycée professionnel François de Mahy). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce nouveau dispositif de Volontaires Jeunes Cadets du RSMA-R s’adresse à des jeunes de plus 16 ans souhaitant revoir leur projet d’études. Pendant 30 jours étalés sur l’année scolaire, ils se rendront au RSMA-R, dans l’objectif d’y développer des compétences comportementales (apprendre à se situer dans un environnement professionnel) et civiques (apprendre à se comporter en tant que Français conscient de ses responsabilités de citoyen).



Le RSMA-R leur proposera un programme d’activités répartis en quatre modules :



- Module 1 : civisme et citoyenneté (cérémonies patriotiques, visites d’institutions, vie en collectivité, etc.)



- Module 2 : découverte du Service militaire adapté et identification d’un projet socio-professionnel (bilan de compétences, découverte des métiers, visites d’infrastructures, etc.)



- Module 3 : développement des compétences de base (santé, sport, confiance en soi, etc.)



- Module 4 : projet collectif citoyen (action solidaire, environnementale, sportive au profit de l’intérêt général.



Les jeunes qui auront suivi l’ensemble du cycle recevront une attestation.



Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la politique académique d’égalité des chances et de prévention du décrochage scolaire. L’académie de La Réunion et le RSMA-R développent depuis plusieurs années un partenariat solide au profit des jeunes Réunionnais.



Le RSMA-R est un dispositif d’insertion socio-professionnelle des jeunes réunionnais de 18 à 25 ans éloignés de la formation et de l’emploi. Chaque année, environ 1400 jeunes sont ainsi formés à un métier. Avec 38 formations animées par des professionnels, le RSMA travaille en lien étroit avec les entreprises pour proposer une offre adaptée au besoin du marché de l’emploi de la Réunion. 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur formation au RSMA.



L’académie de La Réunion contribue à sa mission de formation en mettant à disposition 3 personnels enseignants.