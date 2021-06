L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publie ce lundi 28 juin 2021 les résultats de l'enquête "Pesti'Home volet DROM", réalisée de février à juillet 2015 auprès de 608 ménages résidant en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. L'étude Pesti'home concerne les pesticides disponibles à la vente pour les particuliers : à La Réunion, , 70,1 % des ménages utilisent des pesticides à domicile (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les produits sous forme d’aérosols ou de sprays sont les produits les plus fréquemment employés à La Réunion, comme aux Antilles. "Dans les DROM, le climat tropical favorise la prolifération d’insectes comme les moustiques, cafards et fourmis. Ces derniers apparaissent donc comme la principale cible des traitements" détaille l'Anses. L’utilisation des produits pesticides tous usages confondus est trois à quatre fois plus fréquente que dans l'Hexagone.

"La part des très forts utilisateurs, c’est-à-dire ceux utilisant des pesticides plus de deux fois par semaine au moins, représente près de 1/3 des ménages à La Réunion, 1/4 en Guadeloupe, et 1/5 en Martinique" précise l'étude.

- Des produits aujourd’hui interdits retrouvés -

Sur les trois îles, plus de 80 % des ménages stockent au moins un pesticide à domicile, principalement dans la cuisine, la remise ou le garage. Comme en métropole, certains de ces produits, aujourd’hui interdits à la vente, ont été retrouvés, en particulier les produits phytopharmaceutiques dont l’achat peut parfois remonter à 10 ans ou plus. Au moment de l’enquête, près de 20 % des produits à La Réunion étaient interdits à la vente.

- Des précautions d’emploi et d’élimination pas assez respectées -

En Guadeloupe et en Martinique, près de 80 % des produits non utilisés et périmés sont jetés à la poubelle au lieu d’être apportés en déchetterie. A La Réunion, ce chiffre atteint 60 %.

"Peu d’utilisateurs portent des équipements de protection comme des gants, des masques ou des vêtements de protection. D’une manière générale, les précautions et recommandations d’emploi des produits ne sont pas toujours lues ou respectées" observe l'Anses.

L'Anses rappelle donc les recommandations à suivre dans l'utilisation de pesticides, et la nécessité de mieux informer les utilisateurs de l’importance de :

• lire les précautions d’emploi et de les respecter : aération de la pièce où le produit a été utilisé, port de gants lorsque cela est mentionné, respect de la dose recommandée, etc.

• déposer en déchetterie les produits stockés depuis longtemps et contenant des substances aujourd’hui interdites, ainsi que les emballages vides des produits,

• respecter les conditions de conservation et d’utilisation des produits, en veillant par exemple à informer l’utilisateur au moment de l’achat. L’Anses rendra un avis courant 2021 sur l’arrêt du libre-service pour certaines produits biocides destinés au grand public.

L’Anses recommande par ailleurs qu’une information plus lisible et plus claire sur la composition de ces produits soit apportée aux consommateurs par les fabricants.

En outre-mer comme en métropole, pour limiter la prolifération des insectes et notamment des moustiques, l’Anses invite enfin les particuliers à éliminer les points d’eau stagnante qui constituent des lieux de ponte en :

• vidant les coupelles sous les pots de fleur,

• nettoyant les gouttières pour faciliter l'évacuation de l'eau,

• couvrant les réserves d'eau de pluie.



