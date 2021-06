Après le naufrage du Wakashio en juillet 2020 au large des côtes mauriciennes, il est nécessaire de traiter les déchets contaminés par le fioul, relaient les médias mauriciens. Ceux-ci sont classés comme "dangereux". Jugés toxiques, ils ne pourront pas être traités à Maurice, et devront l'être à l'étranger. Le premier envoi est prévu vendredi 2 juillet 2021. (Photo d'archives Le Mauricien)

Selon Le Mauricien, relayé par Réunion la 1ère, "le ministère de l’Environnement a pris des dispositions pour la collecte, le transport et le stockage des déchets solides et des boues contaminés par le fioul lourd et résultant des opérations de nettoyage" mais pour le traiment de ces déchets, les moyens sont insuffisants.

Lire aussi - Maurice : le démantèlement du Wakashio échoué sur les côtes a commencé



Classés "déchets dangereux" ne peuvent donc pas être éliminés sur place, "ils seront transportés par lots de dix conteneurs d’expédition de 40 pieds" relate Le Mauricien.

La première expédition est prévue pour vendredi 2 juillet, jusqu'à "la fin du mois d'août" indique également Defi Media.

www.ipreunion.com / [email protected]