Publié le Mardi 29 Juin à 10H40 / Actualisé le Mardi 29 Juin à 10H54

La Fondation Croix-Rouge française tiendra sa conférence internationale annuelle les 1 et 2 juillet prochains à La Réunion, sur le thème " Transition humanitaire dans l'océan Indien ". Co-organisé avec l'Institut de recherche pour le développement (IRD), en collaboration sur l'édition 2021 avec la Croix-Rouge française et sa Plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien (PIROI), ainsi que l'université de La Réunion, cet évènement bénéficiera également du soutien du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

