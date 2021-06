Publié le Mardi 29 Juin à 02H57 / Actualisé le Mardi 29 Juin à 06H33

L'office national des forêts (ONF) et la commune de Sainte-Rose ont engagé des travaux d'aménagement et de rénovation paysagers sur le site de l'Anse des Cascades à Sainte-Rose. "Ces travaux ont pour but d'offrir aux utilisateurs et aux 400.000 visiteurs annuels des structures d'accueil avec un maximum de sécurité et de confort" explique l'ONF. Le chantier a débuté depuis ce lundi 28 juin 2021 et aura une durée de quatre mois. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ONF et de la ville de Sainte-Rose. (Photo d'illustration ONF)

