Publié le Mardi 29 Juin à 10H19 / Actualisé le Mardi 29 Juin à 10H39

EDF à La Réunion va effectuer des travaux sur le réseau de la commune de Saint-Paul. Ces travaux s'effectueront le vendredi 2 juillet 2021 entre 8h30 et 15h30, le 7 juillet entre 8h30 et 12h00 et le 8 juillet entre 9h et 15h30. Des coupures de courant sont possibles. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

EDF à La Réunion va effectuer des travaux sur le réseau de la commune de Saint-Paul. Ces travaux s'effectueront le vendredi 2 juillet 2021 entre 8h30 et 15h30, le 7 juillet entre 8h30 et 12h00 et le 8 juillet entre 9h et 15h30. Des coupures de courant sont possibles. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)