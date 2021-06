BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 30 juin 2021 :



- Présidence du Département : vers un duel (d'ex) président.e

- Covid-19 : les indicateurs repartent à la hausse

- Seychelles : la situation sanitaire reste préoccupante, les écoles publiques fermées

- La France entend "ne pas baisser les bras" face au variant Delta

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie sur la côte, les Hauts ensoleillés

Présidence du Département : vers un duel (d'ex) président.e

C'est ce jeudi 1er juillet 2021 que se réunit la séance plénière du Conseil départemental pour le fameux "3ème tour" des départementales qui est marqué par l'élection à la présidence de la collectivité et des élus qui siégeront au sein de la commission permanente. L'enjeu de ce scrutin est de taille puisqu'il devrait fixer les équilibres et les rapports de force pour les 6 prochaines années. Vraisemblablement, on s'orienterait vers un duel de président entre le sortant, Cyrille Melchior, et l'ancienne présidente Nassimah Dindar. Serge Hoarau, un temps évoqué, ne sera finalement pas candidat

Covid-19 : les indicateurs repartent à la hausse

Les chiffres du Covid-19 ne sont pas bons à La Réunion. Dans leur bilan ce mardi 29 juin 2021, les autorités sanitaires font part de 11 nouveaux décès liés au virus, incluant des patients relativement jeunes. Du 19 au 25 juin, 1.081 nouveaux cas ont été recensés, faisant passer le taux d'incidence de 124 à 126 pour 100.000 habitants. La présence du variant Delta sur le territoire ne rassure pas les autorités. En réanimation, on compte toujours une trentaine de lits occupés par des patients Covid, chiffre qui n'arrive pas à baisser. En attendant la population n'a toujours pas d'indication sur la suite du calendrier de désescalade.

Seychelles : la situation sanitaire reste préoccupante, les écoles publiques fermées

La France a décidé de placer les Seychelles sur la liste rouge des pays touchés par le Covid-19. L'archipel compte en moyenne 150 contaminations par jour, et ce sont surtout jeunes qui n'ont pas encore été vaccinés qui sont les plus touchés par cette nouvelle vague. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'avancer le calendrier des vacances scolaires pour éviter que le virus ne se répande davantage chez les enfants. Depuis ce lundi 28 juin 2021, toutes les écoles publiques sont fermées.

La France entend "ne pas baisser les bras" face au variant Delta

Le gouvernement entend "ne pas baisser les bras" face à la menace du très contagieux variant Delta et maintenir la pression sur la vaccination, sachant que le cap de la moitié de Français vaccinés en première dose contre le Covid-19 a été franchi mardi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie sur la côte, les Hauts ensoleillés

Ce mercredi 30 juin, Matante Rosina vous annonce que la journée débute sous le soleil avec des températures fraîches. Il y a malgré tout quelques petites pluies vers Saint-Benoît Dans l'après-midi, de Saint-Gilles jusqu'à Saint-Denis, il faudra prévoir le parapluie. Dans les Hauts, le soleil est au rendez-vous. Le vent est toujours présent sur les côtes exposées.