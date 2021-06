Dans les années 80, l'ancien centre artisanal du bois a longtemps accueilli la manifestation " Expobois". Ce rendez-vous incontournable des passionnés d'artisanat et d'ébénisterie était le haut-lieu du savoir-faire artisanal de La Réunion. Le site représente dans la mémoire collective, la richesse d'un patrimoine aujourd'hui laissé à l'abandon. La Ville de Saint-Louis a souhaité activer un plan de réhabilitation du site en concertation avec la Civis désormais propriétaire des lieux. Ce projet a donc été soumis puis retenu lauréat de l'appel à projet régional " fonds friches - recyclage foncier " au titre du Plan France Relance de l'Etat. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Louis. (Photo d'illustration : ville de Saint-Louis)

Le mardi 29 juin 2020, lors de la visite de la Ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, la ville de Saint-Louis et la CIVIS ont officialisé le projet de reconversion de ce site en signant une convention de financement dans le cadre du plan de relance Fonds Friches à travers trois objectifs :

redonner vie à ce site et renforcer son attractivité ;

faciliter son accessibilité ;

créer une nouvelle centralité par la réalisation d’un aménagement public lisible et attractif apportant un espace de respiration pour La Rivière Saint-Louis.

La maire de Saint-Louis s’est réjouie de ce projet choisi grâce à l’engagement des élus notamment Hanif RIAZ, Vice-président de la CIVIS et conseiller municipal chargé des affaires économiques qui a mené le suivi avec les équipes administratives de la ville et de l’EPCI. L’attribution de la subvention " fonds friche" permettra le lancement des travaux préalables sur les bâtiments existants pour la réalisation des 3 800 m² d’activités économiques qui y sont projetés (3.000 m2 d’activités de production et 800 m² d’activités commerciales et de restauration). L’opération devrait coûter près de 9 millions d’euros dont 500.000 euros seront accordés pour l’étude de programmation ainsi que les travaux préalables. La maire de Saint-Louis Juliana M’Doihoma a adressé à la Ministre des mots pleins d’espoir pour l’avenir de La Rivière : " Plus qu’un quartier, la Rivière est un territoire particulier de notre ville, c’est un territoire avec une identité propre, une population, des marqueurs qui la distingue et ont construit la fierté Rivieroise.

Le projet de mon équipe, Madame la ministre, est de remettre notre commune à sa juste place sur l’échiquier territorial. Nous voulons sortir du schéma de victimisation et demauvais gestionnaire pour offrir une perspective de développement et une nouvelle attractivité a attractivité au Sud de l’île de La Réunion, Sud dont Saint-Louis et La Rivière sont les portes d’entrée. "

La Maire a par ailleurs remercié les services administratifs communaux qui ont su traduire la volonté politique et la concrétiser dans cette coopération efficace avec la CIVIS. Elle a rappelé les conditions de réussite du projet à savoir une démarche concertée avec les rivièroises et les rivièrois, une maitrise des financements, le respect du calendrier fixé par le plan de relance, un portage politique soutenu et conjoint entre la CIVIS et la ville et l’accompagnement des services de l’Etat.

Le projet va ainsi se décliner sur 5 volets :

Le volet accessibilité/visibilité : situé sur la RN5, le site jouit d’un axe stratégique où passent chaque jour environ 25 000 véhicules et plus de 400 000 touristes chaque année. Aussi, le site est concerné par un emplacement réservé pour le passage d’un futur TCSP reliant Saint/Louis à La Rivière.

Le volet économique : ce lieu, voulu comme nouvelle centralité, sera un espace de développement économique et d’animation du quartier avec notamment, un pôle de création de l’artisanat d’art et de niche, des ateliers de production et des ateliers relais, un espace de formation et de vulgarisation, des espaces d’exposition, de vente et de valorisation du savoir-faire local, de restauration mettant en valeur la production locale.

Le volet touristique : ce lieu deviendra un espace de développement des activités touristiques avec la réalisation d’un espace permettant aux touristes de passage de s’arrêter et de disposer de l’ensemble des informations touristiques dont ils pourraient avoir besoin pour leur séjour comme les différents points d’attrait sur Saint Louis et La Rivière Saint-Louis, et ainsi mettre en lumière les producteurs et initiatives locales mettant en avant le savoir-faire local (point d’information, point de vente, point de départ).

Le volet culturel : intégration d’un espace de plein air comme lieu de discussion des pratiques artistiques type " théâtre forum " qui pourra être approprié par des créateurs pour se produire et répéter. Ce lieu d’animation doit également être propice pour y organiser des manifestations. A noter, une dimension muséale devra également être intégrée avec l’histoire de La Rivière, l’ébénisterie, la mémoire et l’ancienne vocation du site. Des espaces temporaires d’exposition sont aussi à prévoir.

Le volet environnemental : ce site, par le biais de son aménagement, représentera un véritable espace public et de respiration du centre-ville favorisant les rencontres de proximité pour les habitants du quartier. Une attention particulière sera portée sur l’architecture du projet avec notamment la prise en compte du bois comme donnée historique et patrimoniale, mais aussi le respect des normes HQE (Haute Qualité Environnementale). A noter que la ville de Saint-Louis souffre de retards structurels très importants comparée aux autres communes du Sud. Elle est restée en marge du développement du Sud malgré son poids démographique de près de 54 000 habitants. Avec 5 quartiers en géographie prioritaire dont la Rivière, c’est 33% de la population qui vit dans ces quartiers prioritaires aux indicateurs alarmants.

Ce projet vise à redynamiser le quartier de la Rivière qui pourra ainsi retrouver sa vocation première : redevenir une destination prisée et non plus une simple voie de passage.