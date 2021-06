Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 10 heures

La circulation est difficile ce mercredi 30 juin 2021 dans l'ouest. On compte 3 km d'embouteillages dans le sens Saint-Pierre - Saint-Denis, suite à un accident impliquant une moto et une voiture. L'accident est terminé et la circulation est rétablie sur les deux voies mais le bouchon persiste. (Photo : Ulrick Imh / radar 974)

La circulation est difficile ce mercredi 30 juin 2021 dans l'ouest. On compte 3 km d'embouteillages dans le sens Saint-Pierre - Saint-Denis, suite à un accident impliquant une moto et une voiture. L'accident est terminé et la circulation est rétablie sur les deux voies mais le bouchon persiste. (Photo : Ulrick Imh / radar 974)