Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Du 14 au 20 juin, plus de 1 000 cas de dengue ont été confirmés. L'épidémie ralentit sur tout le territoire, néanmoins la circulation du virus reste toujours active et la baisse des cas reste à confirmer dans les semaines à venir. Toutes les communes continuent de rapporter des cas et des foyers de circulation de dengue sont toujours identifiés principalement dans l'Ouest qui reste la région la plus touchée. De plus, les passages aux urgences et les hospitalisations sont en diminution. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

