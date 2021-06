Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Le ministère des Outre-mer et la Délégation Interministérielle pour l'Egalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer (DIECVI) lancent le mardi 30 juin 2021 " HOM ", une plateforme inédite d'accès aux logements pour les étudiants en provenance des Outre-mer qui viennent étudier ou se former en Hexagone. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

